La Juventus continua a lavorare per costruire una squadra ideale per il nuovo tecnico Thiago Motta. Dopo aver aggiunto otto rinforzi durante il mercato estivo, ora l'obiettivo prioritario è il rinnovo del contratto di Dusan, in scadenza nel 2026. Le trattative, iniziate già la scorsa primavera, sono pronte a ripartire, anche se non è stata ancora fissata una data precisa per un incontro tra l’agente dell'attaccante serbo e Cristiano Giuntoli. Questa fase di attesa riflette probabilmente un momento di riflessione strategica, con entrambe le parti impegnate a valutare la soluzione più efficace per raggiungere un accordo soddisfacente.