L'altro Vlahovic, quello fuori dai riflettori, i retroscena sulla carriera e la crescita. Questo sarà raccontato in un libro scritto da Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, presentato domani al Salone del Libro. Intanto, il quotidiano torinese pubblica alcuni estratti, uno riguarda un racconto legato al padre dell'attaccante: "Mio padre un giorno mi ha confidato: se l’allenatore della Fiorentina fossi stato io in persona, non avrei fatto tutto quello che ha fatto Prandelli per te". Sull'inizio carriera al Partizan: "Mentre scendevo in campo guardavo la curva del Partizan e pensavo: solo qualche mese fa ero lì, a tifare per i giocatori che adesso sono miei compagni".