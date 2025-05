Vlahovic, le 3 squadre interessate ad oggi

AFP via Getty Images

I gol per salutarsi. Perché il futuro è oggi. Lo ripete Igorda quando è sbarcato alla Continassa, chiamato in corsa e con contratto a tempo per rimettere in carreggiata ladopo l’esonero di. Il tecnico croato ha un’opzione di rinnovo automatica in caso di qualificazione alla prossima Champions League, ma sa bene che potrebbe non bastare: il club ha la facoltà di sciogliere il vincolo entro il 30 luglio, pagando una penale.Una precarietà che Tudor condivide idealmente con Dusan. Il serbo è legato alla Juventus fino al 2026, ma da mesi ha interrotto ogni trattativa per il rinnovo e in estate verrà messo sul mercato.hanno già iniziato a bussare con insistenza.

Tudor conosce perfettamente il contesto, fin dal primo giorno. E, come nel suo caso, sa che non conta ciò che sarà, ma ciò che è. Per questo ora si aspetta i gol di Dusan: per il presente, per la Champions e — forse — anche per un addio col botto.