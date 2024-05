Dusan Vlahovic è stato protagonista della vittoria della Coppa Italia numero 15 della storia bianconera contro l'Atalanta. Il serbo ha aperto le danze al quarto minuto su invenzione di Cambiaso, poi si è messo a disposizione della squadra con una prova da vero leader. In un'intervista rilasciata a JTV, l'attaccante bianconero ha parlato degli obbiettivi della Juventus in vista della prossima stagione.Dobbiamo pensare già all’anno prossimo. La Juve sono 4-5 anni che non vince lo scudetto, sono troppi. Dobbiamo tornare ad essere competitivi e lo saremo. Sarà difficile, però la Juventus chiede questo