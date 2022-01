"Ogni obiettivo della squadra va messo al primo posto. Sono a disposizione del mister e dei miei compagni: cercherò di aiutarli il più possibile. Vogliamo sempre di più, essere i migliori e dobbiamo ottenerlo in futuro". Queste, le parole di Dusan Vlahovic a JTV: è stata la sua prima intervista da giocatore della Juventus, scorri in basso per leggere le dichiarazioni integrali.