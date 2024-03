Dopo l'espulsione,"Vlahovic ha un dolore fortissimo alla schiena, è stato tutta la settimana sotto terapia e pillole", ha riferito in conferenza stampa il ct. I problemi alla schiena, peraltro, non sono una novità per Vlahovic, che già in autunno è stato frenato dalla lombalgia, tanto che pure ad ottobre era stato costretto a saltare gli impegni con la Nazionale serba e in precedenza aveva saltato Atalanta e Torino. Era rientrato quindi dopo la pausa a San Siro contro il Milan entrando dalla panchina nel finale di gara. Dusan, intanto, è rimasto in silenzio sui social dopo la domenica da dimenticare, che gli è costata anche una multa dalla società. Ora l’appuntamento è per domani pomeriggio, quando alla Continassa la Juve, priva di 13 giocatori, riprenderà ad allenarsi. Per Vlahovic inizierà l’ennesima rincorsa, scrive il Corriere dello sport.