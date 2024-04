Il commento di Tuttosport su Dusan Vlahovic dopo la prestazione negativa contro il Torino: ​ "Gol è quando palla entra in porta. E quando si prende il palo? Dipende… Se lo colpisci come capita a Vlahovic, al volo sì, ma da cinque metri dalla porta, allora è più errore che sfortuna. E poco dopo la mezz’ora, stessa mattonella, su palla crossata da Gatti, col serbo che impiega un po’ troppo per mettere giù il pallone e consentire a Miliokovic Savic di piazzarsi al meglio e deviare in angolo con un ottimo intervento. Ma anche qui siamo nel campo dei gol mezzi mangiati. Raccorda poco sulla trequarti."