Come racconta La Gazzetta dello Sport,in campionato ha una media di un gol ogni 124 minuti, solo Arnautovic ha fatto meglio (6 reti in 8 match). Allegri dopo la faticaccia contro il Maccabi lo ha lodato («Forse la sua miglior partita a livello tecnico da quando è con noi», ha detto) ma ha anche sottolineato che con 4 occasioni a disposizione non può segnare una sola volta.