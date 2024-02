Juve, quanto guadagna Vlahovic

Juve, le ultime sul rinnovo di Vlahovic

. L'attaccante serbo, infatti, ha segnato più di chiunque altro in questo inizio di 2024, salendo a quota 15 gol (uno ogni 106 minuti) e 4 assist in 23 partite di Serie A. Decisamente lontano da questi numeri, per esempio, anche Romelu Lukaku, colui che in estate sembrava destinato a prendere il suo posto allae che alla Roma risulta fermo a 9 reti e 2 passaggi decisivi. Oro colato per la squadra bianconera, sostanzialmente aggrappata a lui in questo periodo tutt'altro che semplice.E a Dusan la Vecchia Signora vuole continuare ad "appoggiarsi" ancora a lungo, ragionando suldel suo contratto in scadenza al. Non che ci sia urgenza, vista la data (la trattativa entrerà nel vivo più avanti, quando alla Continassa saranno chiari obiettivi e scenari futuri). Ma certamente la struttura del contratto firmato dal serbo nel gennaio 2022 implica fin da ora alcuni ragionamenti: partito da 7,5 milioni di euro (più bonus), infatti, lo stipendio del classe 2000 è già salito a 10 e a fine stagione arriverà fino a quasi 12 netti (25 lordi).L'obiettivo del club, dunque, sarà quello di provare a spalmare gli emolumenti su un paio di anni (il periodo "aggiuntivo" del nuovo contratto), così da ammortizzare l'investimento fatto. I contatti con l'agente Darkosono frequenti, ma le parti sono ancora lontane. Se ne parlerà a tempo debito, con un'idea di fondo: che Vlahovic possa diventare sempre più centrale nel progetto della Juve, che adesso sembra davvero non poter fare a meno di lui.