Incerto il futuro di Dusan Vlahovic, la cui cessione in estate è tutt'altro da escludere. Le grandi squadre interessate, soprattutto in Premier League non mancano. Ne parla Tuttosport, secondo cui la Juve prenderà in considerazione offerte dalla cifra per cui era stato ingaggiato un anno e mezzo fa, ovvero 80 milioni di euro.