Dusanha parlato ai microfoni di DAZN dopo- Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, è il derby e loro sono una squadra tosta. Abbiamo giocato qui con i loro tifosi che danno una grande spinta. Per noi era importante vincere, dobbiamo continuare così, restare uniti.- Guardiamo partita per partita, tutti sappiamo gli obiettivi della Juve. La Juve non molla e non mollerà mai.- Certo, sono domande banali. Normalmente seguiamo l'allenatore, capita un periodo no ma oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare e dobbiamo continuare così.- Nelle difficoltà si cresce, si impara di più. Mi metto a disposizione della squadra, una partita la gioco bene, una magari meno, ma io do sempre il 100% e spero di continuare così, vincere era fondamentale.- Ci siamo sentiti, sapevamo che veniva qui. Penso che ora gli devo una cena. Vediamo, non so che dire...