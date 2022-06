Federico Chiesa, la voglia di tornare e i messaggi ai tifosi bianconeri. L'esterno si è raccontato ieri in occasione dell’inaugurazione di “Punto Luce”, spiegando la ricetta per il futuro: "Servirà una Juventus un po’ più cattiva. Anzi, non un po’: tanto, più cattiva. Sto sempre meglio . Il mio sogno è tornare il prima possibile, però ci sono delle tabelle da rispettare. Penso che stiamo facendo un grandissimo lavoro. Sono contornato da grandi professionisti, e lo staff medico della Juventus è fantastico: mi hanno aiutato in tutto e per tutto, ci siamo venuti incontro. Adesso siamo in una fase in cui ho iniziato a correre, ho fatto anche i primi cambi di direzione. Io penso di essere pronto per inizio settembre, però vediamo se riusciamo a fare anche qualcosina prima. Ma per essere sicuri e non avere ricadute, cioè ciò che non si augura nessuno, settembre può essere meglio".



VLAHOVIC - "Io e Dusan avevamo già fatto coppia, con lui mi trovo benissimo in campo e poi è un amico fuori: questo migliora le cose. Non vedo l’ora di giocare con lui e dargli qualche palla per fargli fare qualche gol in più".