Giovanni Bia, agente, ha parlato a TMW della situazione legata a Dusan Vlahovic: "Credo fuori dall'Italia, a guadagnare tantissimi soldi. Non so in che piazza, ma credo che i suoi agenti abbiano già risolto e definito tutto in vista della prossima stagione. Se giocherà in Premier League? Può giocare dappertutto, dovrà però confermarsi in realtà completamente diverse. Voglio vederlo".