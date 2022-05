Entra sempre di più nel vivo il mercato della Juve, ancora alle prese con quelle che potrebbero rivelarsi le trattative più entusiasmanti dell'intera sessione e che, porterebbero una buona dose di felicità e di fiducia in tutto l'ambiente bianconero. E' inevitabile che le maggiori attenzioni ricadano sulle situazioni legate a Paul Pogba e Angel Di Maria, ma è altrettanto vero che la rifondazione della Vecchia Signora passa anche da altri elementi.



LA MAGLIA - A fare chiarezza su quelle che potrebbero essere le prossime mosse, ci ha provato anche il bomber serbo Dusan Vlahovic che, nella giornata di ieri aveva rimosso il numero 7 dalla sua bio Instagram, lasciando solo le due iniziali, D.V. Questo ovviamente è suonato come un campanellino di allarme per tutti gli addetti ai lavori, perchè il fatto di aver omesso il numero lascia evincere che sia in programma una nuova mossa, da non collegare solamente ad una scelta numerica o scaramantica.



MORATA VA - Il primo pensiero che balza alla mente di tutti infatti, è quello che l'ex viola abbia messo nel mirino la numero 9 che, con ogni probabilità verrà lasciata libera dalla partenza ormai certa di Alvaro Morata. Lo spagnolo infatti, quasi sicuramente non verrà riscattato a causa della richiesta troppo elevata dai Colchoneros, i quali hanno fatto sapere di non voler scendere col prezzo e soprattutto di non voler fare sconti. Il dado è tratto dunque, i tifosi juventini avranno un nuovo numero 9 a partire dalla prossima stagione, sperando che possa emulare le gesta di tutti i più grandi del passato che hanno indossato questa maglia.