, dopo una stagione strepitosa da 21 gol in campionato con la maglia della Fiorentina, è finito nel mirino dei migliori club europei. Oltre alla Juventus, nelle ultime ore l'attaccante serbo sembra essere osservato con grande attenzione dall'Inter, ormai pronta a perdere Lukaku.Ma: la Fiorentina ha infatti scelto Vlahovic per presentare ufficialmente la nuova maglia per la prossima stagione. Ecco la foto pubblicata dal club: