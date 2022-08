A Tutti Convocati, Gianniha parlato così della Juventus e di Vlahovic: " "Credo che ieri la Juventus abbia svolto il suo compito e vinto con una certa facilità, un 3-0 dà fiducia e non hanno ancora la squadra al top della condizione e tutti i giocatori a disposizione. Vlahovic l'ho conosciuto direttamente, è un giocatore che non puoi non vederlo, ha tutto, è completo, giovane. Alla Juve non ha ancora avuto tempo di dimostrare il suo valore. Se la Juve si organizza, con un gioco che arriva spesso sul fondo farà bene".