Con la cessione ormai definita dial Barcellona, Pepperderà un giocatore per il reparto avanzato del suo. Ma a gennaio non interverrà sul mercato per prendere un altro attaccante, nemmeno Dusan Vlahovic, più volte accostato al club inglese. A confermarlo è lo stesso allenatore spagnolo: ​"Quando un giocatore non è felice penso che debba andare via. Ferran Torres? Nessuno mi ha ancora dato notizie ufficiali, ma penso che l'affare sia in chiusura. Quando sarà fatta il club lo annuncerà, ma per ora Beguiristain non mi ha ancora chiamato. E no, non prenderemo nessun attaccante a gennaio".