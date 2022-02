Intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista di Juve-Verona, il difensore gialloblù Federico Ceccherini ha parlato a lungo di Dusan Vlahovic, suo ex compagno alla Fiorentina, svelando anche un aneddoto sul periodo in cui il centravanti serbo giocava nella Primavera viola. Ecco il suo racconto: "Pensava solo al pallone, era giovanissimo, veniva dalla Primavera e me lo ricordo: non si fermava mai. Per questo ogni tanto era un po' irruente, aveva voglia di spaccare tutto. Ha fatto una crescita enorme in una stagione. Me lo aspettavo, proprio per la voglia che aveva di sfondare ma non credevo così in fretta. Venti gol in stagione non li fai per caso".