Non è andata nel modo sperato per la Juventus, ma soprattutto per Dusan Vlahovic, protagonista indiscusso della delicata trasferta di Bergamo. Pochi istanti fa, infatti, è arrivata la decisione del Giudice sportivo in merito all'ammonizione ricevuta dal serbo in occasione dell'esultanza manifestata dopo la rete segnata. Cartellino giallo che resterà sul groppone di DV9 e che, a differenza di quanto accaduto con Lukaku non verrà rimosso.