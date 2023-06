Nella serata di ieri è arrivata la doccia gelata per i tifosi juventini, che attoniti hanno dovuto fare i conti con l'ennesimo problema muscolare di Dusan, che seppur a stagione finita, lascia moltissimi dubbi anche su quella che sarà la prossima annata. Le dichiarazioni del ct serbo, infatti, hanno spaventato e non poco l'ambiente bianconero, circa quelle che sono le condizioni fisiche di DV9: 'Abbiamo un bel po’ di giocatori che potrebbero uscire dalla lista per motivi vari. Non ci sarà nemmeno Vlahovic, abbiamo avuto dei colloqui negli scorsi giorni e pensavo di poterlo avere con la Bulgaria ma sfortunatamente soffre di un costante dolore all’inguine.'.- Parole che non lasciano affatto stare tranquilli e che inevitabilmente riportano alla mente il periodo negativo vissuto da Dusan nella stagione appena trascorsa, correlato inevitabilmente alla. Lo si è visto anche nelle ultime uscite stagionali, dove Vlahovic è apparso fuori condizione, sia mentale, ma soprattutto fisica. Ecco perchè i dubbi di Madama sono molteplici, dato che nessuno può escludere che queste- Bisogna dunque interrogarsi su quelle che sono le condizioni attuali, ma soprattutto future, perchè se adesso una sua eventuale cessione vale tra i 70 e gli 80 milioni di euro, in caso di ulteriori infortuni e poco minutaggio,e questa è una considerazione che dalle parti della Continassa devono valutare attentamente, altrimenti si rischia di perdere un capitale, oltre ad un centroavanti ancora recuperabile e in grado di poter fare quel salto di qualità che svolterebbe la sua carriera e in parte anche quella della Juve.