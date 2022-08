E' lo score di Dusancontro la Sampdoria, che tornerà ad affrontare questa sera, per la prima volta con la numero 9 della Juventus. Al suo fianco ci sarà Filip, esterno mancino arrivato dall’Eintracht Francoforte, che in serata vivrà il debutto da titolare dopo il primo assaggio di Juventus allo Stadium nel secondo tempo col Sassuolo. La prima vera prova per il calciante di Max Allegri, crossatore puro, mancino preciso e creatore di occasioni. Da lui questo si aspetta il tecnico: gol e cross, la specialità della casa del duo made in Serbia. Kostic, spiega la Gazzetta, si è presentato con la coccarda di re dei cross della Bundesliga: dal 2014, anno del suo sbarco allo Stoccarda, è il giocatore che ne ha effettuati di più nel campionato tedesco (2059). Nella scorsa stagione è stato il migliore in Germania per occasioni create (87) e cross su azione (218). E Vlahovic dopo i 29 gol stagionali dello scorso anno è ripartito con una doppietta."E’ un ragazzo intelligente — ha detto Allegri — è normale che deve integrarsi e conoscere i compagni, però ha qualità importanti, dobbiamo essere bravi noi ad attaccare l’area. Ha una palla in uscita meravigliosa e una velocità di passaggio che mi ricorda Douglas Costa". La spalla giusta per Vlahovic in un 4-3-3 ora puro e con due esterni naturali pronti a servirlo. L’alchimia tra i due esiste già e può diventare un valore aggiunto, deve diventarlo, vista l'assenza Di Maria. La prima prova è già stasera.