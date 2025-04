Vlahovic, Koopmeiners e Gatti ancora a parte: le ultime sulle loro condizioni

AFP via Getty Images

Le condizioni di Gatti

Nessun rientro in gruppo tra gli infortunati dellaquesta mattina, al primo allenamento della settimana in vista dello scontro diretto di domenica sul campo del Bologna. Come appreso dalla nostra redazione, siachehanno lavorato di nuovo a parte, essendo ancora alle prese, evidentemente, con i rispettivi problemi fisici (un sovraccarico muscolare e un'infiammazione al tendine d'Achille): le loro condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, in modo da capire se potranno essere a disposizione almeno in panchina allo stadio Dall'Ara.

Nessuna buona notizia nemmeno sul fronte Federico Gatti : il difensore azzurro si è fermato ormai un mese fa, alla prima partita di Igor Tudor come tecnico bianconero, e non ha ancora recuperato dalla frattura della diafisi del perone. Il suo eventuale rientro, che comunque non era previsto fino almeno al match contro la Lazio, rappresenterebbe un aiuto importante per il tecnico croato, che deve già fare i conti con lo stop di Lloyd Kelly e dunque con la concreta necessità di rivedere la difesa titolare. Da capire se con Gatti si potrà rischiare qualcosa provando ad accelerare il recupero oppure se a prevalere, come in altri casi simili, sarà la linea della prudenza.