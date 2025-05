Vlahovic parzialmente in gruppo, Koopmeiners e Gatti ancora a parte. Novità anche su Conceicao, le ultime dalla Continassa

AFP or Licensors

Le condizioni degli infortunati della Juventus

Più passano i giorni, più si riducono le possibilità di recuperarli.hanno lavorato ancora a parte questa mattina alla Continassa, a pochi giorni dalla delicata trasferta a Bologna che sarà fondamentale per la corsa al quarto posto della Juventus . Buone notizie, invece, sul fronte: l'attaccante serbo, infatti, è tornato a lavorare almeno parzialmente in gruppo, pertanto non è escluso che possa essere a disposizione di Igor Tudor per lo scontro diretto.

La situazione di Gatti

Non dovrebbero esserci problemi, in questo senso, nemmeno per. Ieri il giovane portoghese non si è allenato, approfittando di una giornata extra di recupero concessagli dal tecnico senza nemmeno presentarsi alla Continassa, mentre questa mattina ha proseguito il suo lavoro sulla forza in palestra, come da programmi. Niente, insomma, che faccia pensare a una sua assenza a Bologna, dove anzi dovrebbe avere un ruolo da protagonista fin dal primo minuto in assenza dello squalificato Kenan Yildiz,Koopmeiners e Gatti, nello specifico, sono alle prese rispettivamente con una fastidiosa infiammazione al tendine d'Achille e con la frattura della diafisi del perone, da cui evidentemente non hanno ancora recuperato al 100% (il rientro del difensore, effettivamente, non era previsto fino alla prima settimana di maggio). Vlahovic, invece, ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia destra. Il problema maggiore per Igor Tudor è probabilmente l'assenza di Gatti, considerando anche lo stop a inizio settimana di: il tecnico croato, dunque, dovrà cercare soluzioni alternative per la difesa, sfruttando i giocatori a disposizione ed eventualmente valutando qualche novità tattica, anche se a livello tattico non si dovrebbe andare lontani dall'ormai consueto 3-4-2-1.





