Vlahovic-Kolo Muani, dal tentativo di scambio agli scenari futuri: la Juventus avrebbe aperto all'Arabia...

Vlahovic-Kolo Muani: dal tentativo di scambio al futuro, cosa può succedere

L'Al-Nassr ci ha provato per Vlahovic: il retroscena

Vlahovic e Kolo Muani: gli scenari in estate

Perc'è stata la seconda partita consecutiva in campionato vista dalla panchina per tutti i novanta minuti. E ciò che "sorprende" è che nessuno si "sorprende" più. Se fino a poco tempo fa era difficile immaginare la sola esclusione di Vlahovic dal primo minuto, adesso passano quasi come "normale" gli zero minuti de centravanti serbo con Como ed Inter. Da quando è arrivato Kolo Muani , Vlahovic è sempre partito fuori (tranne con il Benfica, quando però il francese non poteva giocare), ma già prima c'erano stati segnali di comeLe decisioni di campo si aggiungo alla situazione contrattuale di Vlahovic, in scadenza a giugno 2026 e con un ingaggio ben oltre i limiti "imposti" dalla Juventus negli ultimi anni.. Anche perché già a gennaio il club bianconero aveva pensato alla cessione del serbo, o perlomeno non era chiusa a lasciarlo partire subito. Come raccontato anche da Romeo Agresti, ci sono state diverse situazioni attorno a Vlahovic, due in particolare, una che ha riguardato il PSG ed una l'Arabia Saudita.Dalla Francia sono emerse voci secondo cuiUn tentativo - non confermato dalla Juventus - che sarebbe stato un'idea soprattutto di agenti e intermediari per provare a risolvere con una sola operazione due situazioni. Alla fine Kolo Muani è arrivato alla Juventus e Vlahovic è rimasto. Anche perché comunque, dalle parti della Continassa, erano si aperti ad una partenza del numero 9 bianconero ma non a cuor leggero visto che eventualmente la Juve sarebbe dovuta intervenire con un nuovo rinforzo in attacco.E poi ci sono state le sirene dall'Arabia Saudita, in particolare dell'Al-Nassr, che nel mercato invernale è andato alla ricerca di un attaccante di livello internazionalevolendo continuare a giocare in Europa per rilanciarsi dopo questi mesi complicati. La Juventus invece avrebbe ascoltato l'offerta dell'Al-Nassr, accettandola però solo se questa fosse stata corposa.Per il futuro a questo punto più che capire se Vlahovic lascerà la Juventus, sarà fondamentale per il club bianconero riuscire a ricavare il più possibile, sapendo comunque che non sarà facile ottenere certe cifre, soprattutto se Thiago Motta continuasse a concedere così poco spazio al giocatore. E, quando entrambi i giocatori peseranno meno nel bilancio delle due squadre. Discorsi futuri, per ora tutto è chiaro, almeno sul campo. Kolo Muani è il titolare, Vlahovic la riserva.