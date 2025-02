Vlahovic 'sfida' Kolo Muani, può essere titolare contro l'Inter: i tifosi credono ancora in lui, il retroscena

Getty Images

Con cinque goal segnati in tre partite,ha subito dimostrato di essere uno dei giocatori più utili ed efficaci della, tanto da diventare quasi intoccabile per Thiago Motta , che ha deciso di promuoverlo fino a superare nelle gerarchie il suo compagno di squadra. Questo cambio di posizione si riflette nelle scelte tattiche del tecnico, che ha fatto sì che il serbo non partisse più titolare in Serie A per 45 giorni, ovvero da quando, nel 2024, i bianconeri non riuscirono a battere la Fiorentina in casa, in una partita che si concluse con una doppia rimonta dei viola, capaci di recuperare due volte lo svantaggio.

L'episodio che dimostra l'affetto dei tifosi per Vlahovic

Vlahovic può essere titolare contro l'Inter?

Nonostante ciò, il classe 2000 ha comunque saputo dare il suo contributo alla causa bianconera, specialmente in occasione della partita contro l'Empoli, dove, da fuori area, ha scagliato un tiro potentissimo che ha fissato il punteggio sul 3-1. Un goal che ha suscitato l'entusiasmo dei tifosi, che hanno apprezzato la determinazione e la qualità delle sue giocate. Vlahovic, infatti, nonostante tutto è molto amato dalla tifoseria, che percepisce l'impegno che mette in ogni partita, anche quando non è al centro del progetto. Un episodio che dimostra quanto il serbo sia apprezzato dai suoi sostenitori, come racconta Tuttosport, risale alla sfida dicontro il, quando è subentrato nel finale: Vlahovic, pur non segnando, si è battuto con grande grinta, arrivando a lottare per un contrasto sulla fascia e guadagnando un fallo laterale. La reazione del pubblico è stata entusiasta, con i tifosi che hanno applaudito come se avessero assistito a un goal straordinario.Questo gesto di sacrificio e determinazione ha sicuramente dato una spinta alla sua autostima, facendogli nutrire la speranza di tornare a essere titolare nelle prossime partite, a partire dal tanto atteso derby d'Italia contro l'all'Allianz Stadium, un match che rappresenta una delle sfide più sentite dell'intero campionato di Serie A. Thiago Motta, infatti, potrebbe decidere di gestire le forze della squadra in vista dell'impegno di mercoledì, quando la Juventus sarà chiamata a giocare il ritorno dei Playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven, una partita che, in caso di vittoria e dunque di accesso agli ottavi di finale, potrebbe garantire alla società un premio economico consistente: ben, fondamentali per il futuro della stagione bianconera. Thiago Motta potrebbe fornire maggiori dettagli su queste decisioni in occasione della conferenza stampa della vigilia, ma intanto Dusan Vlahovic è pronto: la maglia da titolare è lì, a portata di mano.