Vlahovic e Kolo Muani insieme: l'esperimento di Thiago Motta contro l'Empoli, come cambia la Juventus

AFP via Getty Images

. Insieme. Verrebbe da dire: perché no? Deve averlo pensato anche, il quale ha deciso di affrontare l', in vista dei quarti di finale di, schierando contemporaneamente entrambi i suoi centravanti. Le prime sperimentazioni con il doppio riferimento offensivo in campo, contemporaneamente erano durate una manciata di minuti, offrendo comunque spunti interessanti, e ora Thiago Motta ha deciso di andare fiducia e continuità al progetto tattico, ovvere schierare i suoi due attaccanti insieme dall'inizio.Per ora il tanto chiacchierato tandem lo si è visto all'opera soltanto nei minuti finali di Juventus-Empoli e nel segmento conclusivo di Cagliari-Juventus. Risultato? Due vittorie preziose ed importanti da parte della Vecchia Signora che, grazie ai quattro successi consecutivi in campionato, è salita al quarto posto in classifica e, inoltre, ha dimezzato il proprio distacco dalla vetta passando da -16 a -8.

Vlahovic e Kolo Muani insieme: come cambia la Juventus

Chi fa posto a Kolo Muani?

La Juventus con Vlahovic e Kolo Muani insieme

Contro l'Empoli, Vlahovic era entrato in campo sul 2-1 - griffato proprio dalla doppietta di Kolo Muani - e con un gran sinistro aveva di fatto chiuso la partita dello Stadium. Alla Unipol Domus contro il Cagliari, invece, i ruoli si sono invertiti: Vlahovic titolare, e subito in goal, mentre Kolo Muani si è dovuto accontentare dello spicchio finale di partita. A partire da questa sera, invece, la musica potrebbe cambiare.Quel che è certo è che Thiago Motta non sembra affatto intenzionato a cambiare modulo per giocare con il doppio centravanti. Piuttosto, il tecnico bianconero è deciso a confermare lo stesso impianto di gioco: con i due attaccanti in campo, l'allenatore della Juve ha sempre affidato a Vlahovic il ruolo di prima punta, allargando invece il raggio di azione di Kolo Muani: largo a sinistra nei 25 minuti contro l'Empoli, libero di svariare sulla destra nei 28 contro il Cagliari. Con Randal in fascia, Vlahovic ha maggiore libertà d'azione e meno marcature.A complicare il discorso c'è un 'però' piuttosto grande. Allargare Kolo Muani sulla fascia significherebbe allo stesso tempo privarsi di uno degli esterni offensivi. Yildiz o Mbangula, qualora Kolo Muani dovesse agire largo sulla sinistra, Conceicao o Nico Gonzalez se invece il francese verrà dirottato sulla destra. Uno scenario che solamente fino a qualche settimana fa sembrava decisamente poco percorribile. Nell'immaginario di tutti, la suggestione di vedere il numero 9 e il 20 uno al fianco dell'altro è sempre stata viva e nel dentro o fuori di Coppa Italia può finalmente diventare la più intrigante delle realtà.Contro l'Empoli, come detto, cambiaerà l'assetto offensivo della Juve per permettere a Vlahovic e Kolo Muani di coesistere sin dal primo minuto. Il serbo agirà in qualità di riferimento avanzato, mentre Kolo Muani avrà libertà d'azione sulla sinistra. A destra ci sarà Nico Gonzalez, mentre McKennie è pronto ad agire sulla trequarti.