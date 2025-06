Vlahovic-Juventus, è sempre stallo sul futuro: che cosa c'è dietro l'attesa

AFP via Getty Images

Sarà addio? Probabilmente sì, ma occhio a dare tutto per scontato. Mentre prosegue l'avventura negli Stati Uniti al Mondiale per Club,rimane uno dei temi prioritari dellain questa fase particolare, a cavallo tra la vecchia e la nuova stagione, in cui sono ancora tanti e di diverso tipo i nodi da sciogliere alla Continassa. E se il campo dice che l'attaccante serbo non è più così centrale nel progetto bianconero - considerando che Igor Tudor sembra intenzionato a preferirgli Randal Kolo Muani anche nel match di oggi contro il Wydad Casablanca -, negli uffici della dirigenza il suo nome resta sinonimo di una situazione tutta da sciogliere, e tendenzialmente il prima possibile trattandosi di un giocatore che, in caso di addio, libererebbe uno spazio importante alla Juve, anche e soprattutto sul fronte bilancio.

Vlahovic-Juventus, la situazione

La posizione del giocatore

Ma ad oggi come stanno le cose? La sensazione, come racconta Romeo Agresti sul suo canale YouTube, è che al momento non ci sia nessuno spiraglio per la permanenza in bianconero di Vlahovic, che non sembra intenzionato ad accettare le condizioni del club sul rinnovo di contratto per spalmare un ingaggio che nella prossima stagione salirebbe a ben 12 milioni di euro netti. Allo stesso tempo, però, non c'è neanche nulla che possa far pensare a una cessione imminente, a meno di offerte irrinunciabili che finora non sono arrivate.È lo stesso classe 2000, comunque, a non avere particolare fretta in questa fase: la garanzia di un altro anno di contratto con un maxi stipendio, del resto, lo lascia tutto sommato tranquillo di progettare un futuro ancora ad alti livelli, seppur credibilmente con un ingaggio inferiore a quello attuale (escludendo l'ipotesi di un suo trasferimento in Arabia). Vlahovic, insomma, vuole prendersi tutto il tempo necessario, consapevole che una proposta interessante per lui potrebbe arrivare anche nei prossimi mesi, quando per le varie squadre italiane ed europee entrerà davvero nel vivo il calciomercato.Intanto, Dusan farà almeno un tentativo di riprendersi la Juventus e riconquistare un po' di spazio in squadra, lì al centro dell'attacco dove ora svetta Kolo Muani. Non sarà facile, ma neanche impossibile. E intanto il tempo scorre, insieme a una calda estate che per Vlahovic potrebbe davvero essere l'ultima con i colori bianconeri addosso.





