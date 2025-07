La Juventus a un bivio con Vlahovic: presto la decisione che può cambiare gli scenari

Vlahovic-Juventus: cosa può succedere

Metà luglio, l'inizio del raduno per la prossima stagione si avvicina e laE non sono neanche stati fatti passi in avanti. Complice una posizione rigida del centravanti serbo che mette in salita tutto. In un modo o nell'altro alla Continassa dovranno trovare la soluzione per superare lo stallo che si è creato. Contatti tra le parti ci sono già stati e ognuno ha espresso con chiarezza le proprie posizioni, che rimangono distanti e contrapposte.Si parte sempre dalle certezze, ovvero che. Da qui si sono aperti i vari scenari, che a seconda dei momenti diventano più o meno concreti, realizzabili e soprattutto auspicabili.

Vlahovic fuori rosa? Le due opzioni per la Juventus

Ecco, nello scenario migliore, ao (che eviterebbe minusvalenze) e un'offerta importante per il giocatore, che accetta e saluta. Ipotesi che diventa sempre più difficile. Il Fenerbache è l'unica squadra che si è mossa concretamente per provare ad ingaggiarlo ma ricevendo il no del giocatore. L'Al Hilal sembra andare su altri profili e il Milan aspetta condizioni migliori. Più probabile che anche se arrivasse l'offerta giusta, la Juventus comunque verserebbe una buonuscita per spingere Vlahovic ad andarsene. Arrivati alla situazione attuale, è uno scenario che a Torino non disprezzerebbero., che porterebbe il club a realizzare una minusvalenza di 20 milioni oltre al pagamento dell'eventuale buonuscita. Risparmierebbe l'ingaggio e i costi che avrebbe tenendolo in rosa, non abbastanza per evitare un bagno di sangue economico. E infine,che oltre al danno economico creerebbe dinamiche non facili da gestire.Proprio la gestione di Vlahovic diventa uno dei temi principali alla Continassa; il 24 luglio i bianconeri si ritroveranno per iniziare la preparazione estiva. Difficile immaginare che in 9 giorni la Juve e Vlahovic trovino una soluzione per separarsi. E quindiL'estate scorsa tutti quei giocatori che erano in uscita si sono allenati a parte, nel campo secondario e in orari diversi da quelli del resto del gruppo. Nessuna eccezione, neanche per un giocatore importante com'era Federico Chiesa. Damien Comolli e Francois Modesto, che a breve sarà ufficiale come nuovo direttore tecnico, seguiranno l'esempio del passato o cambieranno strategia?Decidere di metterlo fuori squadraalimentando le tensioni e il muro tra le parti. Dall'altra parte, una scelta meno drastica, con il centravanti regolarmente a disposizione di Tudor, potrebbe convincere il giocatore a rimanere a Torino e mettersi nuovamente alla prova in bianconero. Vivere una stagione in queste condizioni ambientali e con l'addio sicuro tra un anno sarebbe però la scelta migliore per lo stesso giocatore?