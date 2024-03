Juve, le ultime sul rinnovo di Vlahovic

Per giocare il Mondiale per Club (e la Champions League, ancora da conquistare sul campo) sarà necessaria una squadra molto diversa da quella attuale, più ampia a livello di organico e soprattutto più competitiva: il piano dellaprevede di trattenere il più possibile i big e affiancare ai giovani cresciuti in casa giocatori più strutturati per elevare il livello di qualità ed esperienza, oltre che per poter cambiare modulo passando in maniera magari definitiva al 4-3-3. E il primo passo, come racconta La Gazzetta dello Sport, sarà blindare Dusane costruire la squadra intorno a lui.L'obiettivo, infatti, è quello di trattenerlo nonostante lo stipendio molto oneroso e proporgli un rinnovo, magari biennale, che possa permettere ai bianconeri di ammortizzare i costi. In questo senso non è passata inosservata la presenza a Torino , nei giorni scorsi, del suo agente Darko, che ha avuto nuovi contatti con Cristiano Giuntoli da cui è emersa la volontà comune di andare avanti insieme. L'appuntamento per una discussione più approfondita sarà a fine stagione.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.