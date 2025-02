Vlahovic verso la panchina anche in Juventus-PSV: Thiago Motta conta su di lui, ma per quale 'futuro'?

AFP via Getty Images

Le parole di Thiago Motta su Vlahovic

sa di non avere grandi speranze: con tutta probabilità partirà dalla panchina anche nel match di domani tra, come del resto è successo anche nelle ultime quattro partite. Difficile, in effetti, rinunciare a uncapace di segnare cinque goal nelle sue prime tre gare in bianconero, e dunque di far presto "dimenticare" quel numero 9 che fino a poco tempo fa era un giocatore imprescindibile perThiago Motta che, comunque, in conferenza stampa non ha negato l'importanza del serbo , che questa mattina in allenamento ha trascinato il gruppo : "Lo vedo benissimo, come tutti gli altri, motivati, determinati, com'è normale che sia [...]. Dusan ha fatto tantissimo finora, sono convinto che se domani giocherà o parteciperà, aiuterà sicuro. Contiamo su di lui anche per il futuro. Darà una grande mano".

La situazione relativa al rinnovo

Ecco, il futuro. Si tratta comunque di un futuro prossimo - da qui alla fine della stagione, nell'ottica di un necessario ricambio tra i tanti impegni della squadra - perché più passano i mesi più sembra difficile che Vlahovic possa prolungare ulteriormente la sua esperienza alla Juve. Stando alle ultime indiscrezioni, a marzo è previsto un incontro con la società per fare chiarezza sulla sua situazione contrattuale, con il serbo che ora sembra orientato ad arrivare alla naturale scadenza fissata tra un anno e mezzo per cercare di strappare un altro ingaggio simile a quello che percepisce oggi. Se ne parlerà. Intanto il futuro più prossimo - domani, in sostanza - sembra preannunciare un'altra panchina: a Vlahovic non rimarrà che sedersi lì, pronto eventualmente a dare il suo contributo con il passare dei minuti.