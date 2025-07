Vlahovic, braccio di ferro tra Juventus e entourage: la posizione del Milan

Il futuro di Dusan Vlahovic allaresta una delle questioni più spinose del calciomercato bianconero. Il centravanti serbo, a un anno dalla scadenza del contratto e con 12 milioni netti di ingaggio, continua a essere al centro di un braccio di ferro con la società. Il dialogo con l’agente Darkoprosegue, ma la distanza tra le parti è ancora ampia: il giocatore e il suo entourage vorrebbero una risoluzione anticipata del contratto, con una buonuscita da 5 milioni sia per il calciatore che per il procuratore. La Juve, invece, spinge per una cessione e chiede almeno 25 milioni, anche se accetterebbe offerte vicine ai 20 per evitare una minusvalenza.



Nel silenzio delle big europee e dopo il no all'Arabia, a farsi avanti con decisione è il Milan, fortemente interessato a Vlahovic per il nuovo corso con Max Allegri. L'ex tecnico bianconero, ora sulla panchina rossonera, potrebbe essere la chiave per rilanciare il serbo. I contatti tra il ds rossonero Igli Tare e Ristic sono sempre più frequenti: secondo La Stampa, il Milan ha offerto 6 milioni netti più bonus, ma è pronto ad attendere la fine della rottura con la Juve, senza però aspettare in eterno.In casa Juventus, intanto, si lavora su più fronti: dopo l'arrivo di Jonathan David, resta nel mirino Randal Kolo Muani del PSG, anche se le difficoltà per chiudere l’operazione in prestito sono concrete. La partenza di Vlahovic rappresenterebbe un importante alleggerimento del monte ingaggi e aprirebbe nuove possibilità di investimento per il reparto offensivo.La soluzione Milan sembra sempre più realistica, soprattutto se Vlahovic decidesse di rilanciarsi in Serie A, in un ambiente che conosce e con un allenatore che lo ha già guidato. Se l'accordo con la Juve non arriverà, i rossoneri potrebbero davvero diventare la destinazione più concreta per il centravanti serbo. Un finale a sorpresa è tutt'altro che escluso.