Vlahovic, un'altra grande occasione con vista sul mercato: può decidere anche... il futuro di Tudor

avrà un'altra grande occasione nel match di questa sera allo stadio Tardini di Parma. Perché sarà schierato di nuovo dal primo minuto e perché questa volta avrà un "supporto" diverso, quello diche agirà alle sue spalle insieme a Nico Gonzalez, in assenza di Teun Koopmeiners e(quest'ultimo, però, potrebbe rendersi utile a gara in corso, pur non essendo al meglio). Il serbo, inutile girarci intorno, dovrà segnare: troppo lungo il suo digiuno dal goal, che dura dal 23 febbraio scorso quando ha deciso il match in trasferta contro il Cagliari.

Cosa è cambiato per Vlahovic

Perché Vlahovic non rinnoverà con la Juventus

Dove può andare

L'incrocio tra Vlahovic e Tudor

Una vita fa, una Juve fa. Perché in panchina c'era, con cui da gennaio Dusan aveva perso il posto da titolare finendo relegato al ruolo di riserva dello stesso Kolo Muani, che dopo l'exploit iniziale con cinque reti in tre partite si è fermato per poi essere a sua volta rimpiazzato dallo stesso numero 9 con il cambio di guida tecnica. Con, infatti, al centro dell'attacco è tornato proprio Vlahovic, che ha ricevuto grande fiducia ma che ora deve ripagarla iniziando a dare qualche risposta concreta. Anche perché questa fase è potenzialmente decisiva per il suo futuro, che probabilmente non sarà a Torino ma che in un modo o nell'altro dovrà essere all'altezza di quel talento che forse in bianconero non è mai sbocciato del tutto.La sua situazione è ormai nota: la Juventus, in sostanza, non ha intenzione di rinnovare il contratto (in scadenza nel 2026) che garantirebbe all'attaccante un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione, cifra che lo inserirebbe stabilmente tra i dieci giocatori più pagati d'Europa. Per evitare il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno – uno scenario su cui puntano gli agenti del serbo per strappare condizioni favorevoli sia sullo stipendio che sulle commissioni –si sta muovendo per cederlo già a giugno, indipendentemente da come evolverà la situazione legata alla guida tecnica della squadra.Una delle ipotesi più recenti porta al, nell'ambito di un possibile scambio con, anche considerando che gli inglesi avranno bisogno di potenziare l'attacco in vista della Champions League (e per la proprietà saudita le risorse economiche non sono certo un problema). La Premier League, del resto, segue Vlahovic da tempo: oltre al solito interesse dell', si sono aggiunti anche, ma quest'ultimo nell'ambito di un ipotetico scambio con Joshua Zirkzee che ora sembra definitivamente tramontato (una dinamica simile si sarebbe verificata anche con il PSG, nel caso in cui la Juventus avesse tentato di acquistare subito Kolo Muani). Un'altra pista porta invece al, che sta pensando al post Robert Lewandowski (e il nome che sta prendendo piede è quello di Moise Kean, una beffa per la Juventus).La situazione, come spiega Tuttosport, resta comunque in continua evoluzione, anche perché si intreccia strettamente con il futuro dell'allenatore. Igor Tudor ha avuto un impatto molto positivo sulla squadra, e la sintonia con Cristiano Giuntoli è altrettanto promettente, tanto che il direttore tecnico vede di buon occhio una possibile conferma del croato. Tuttavia, oltre ai risultati sul campo, ci saranno altri fattori da considerare, legati a dinamiche interne alla società che potrebbero influenzare in modo decisivo le scelte finali. E Vlahovic, in questo senso, potrebbe rivelarsi decisivo, soprattutto se ricominciasse finalmente a segnare contribuendo a trascinare la Juventus in Champions. Questa sera, per lui, un'altra occasione. Possibilmente da cogliere.





