Vlahovic agli Junior Member: 'I goal unica medicina per il momenti difficili. Juventus? Non dimenticherò mai quelle sensazioni'

AFP or Licensors

è stato il protagonista dell'ultimo appuntamento stagionale di Junior Reporter, l'incontro speciale – in partnership con Balocco – che ha coinvolto 20della Juventus , di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, nel ruolo di aspiranti giornalisti. Questa iniziativa del Club – che ha già riguardato da vicino Andrea Cambiaso e Gleison Bremer, ma con Member tra gli 11 e i 13 anni – ha regalato a questi piccoli tifosi bianconeri l'opportunità di conoscere da vicino e in un modo sicuramente unico i campioni della loro squadra del cuore.

Le parole di Vlahovic agli Junior Member

In quest'ultimo appuntamento, come detto, i giovanissimi reporter hanno avuto la possibilità di porre una domanda a Dusan Vlahovic, simulando una vera e propria conferenza stampa. Un pomeriggio unico, che difficilmente dimenticheranno, tutto a tinte bianconere. Ecco le parole dell'attaccante.- "Penso che sia un ruolo un po' particolare, ma allo stesso tempo molto bello perché ci protegge tutti. Personalmente non l'ho mai fatto, ma un giorno magari proverò".- "Sicuramente preferivo andare a calcio, mia madre preferiva la scuola e per un po' ho fatto entrambi, poi mi sono concentrato solo sul calcio".- "Circa a otto anni, come voi".- "Prima della partita no, a volte metto prima il parastinco destro, ma credo sia un'abitudine".- "Ne avevo tanti, sicuramente Cristiano. Del Piero? No, non era il mio preferito. Messi? Mi piaceva guardarlo… Maradona non l'ho mai visto giocare, il mio preferito era Cristiano".- "Mi piace giocare a basket, prima del calcio ho iniziato lì quando avevo cinque anni. Mi piace anche il tennis, ma più il basket".- "Puoi fare tante cose ma la medicina più efficace è fare goal".- "Rap, hip hop, trap…".- "Bremer, sicuramente. Ce ne sono stati tanti forti che ho incontrato, ma quello che mi ha dato più fastidio giocandoci contro è lui".- "Quello in finale di Coppa Italia dell'anno scorso, anche il primo in Champions. Ma lì abbiamo vinto un trofeo, il primo per me alla Juventus".- "Vorrei poter volare, così tutti ti possono vedere e tu puoi fare quello che vuoi".- "Grande felicità, un onore e un privilegio. Fare parte di questo club è una cosa speciale e non dimenticherò mai quelle sensazioni".- "Non c'è, cerco di non pensarci e di non concentrarmi troppo sulla partita, poi più ti avvicini più lo fai ma non mi piace mettermi il peso della partita addosso anche se non sembra".- "Tutto, è un bellissimo Paese e mi trovo veramente male, a partire dal meteo. L'Italia è sicuramente il Paese più bello del mondo tra quelli dove sono stato, escludendo il mio. Torino mi piace, anche se non riesco a viverla molto. Mi piace la tranquillità e la bellezza"."Mi piacerebbe partire dalla mia porta, scartare tutti i giocatori e arrivare in quella avversaria".