Vlahovic ha dato risposte positive, Inter nel mirino: Thiago Motta valuta tutto

Se la scelta di tenere fuori per la seconda volta consecutiva Teun Koopmeiners sarebbe per certi aspetti sorprendente, lo stesso non si potrebbe dire per Dusanche da quando è arrivatoè sempre stato escluso dai titolari. Sarà quindi un'altra panchina per l'attaccante serbo? Non per forza, Non esistono scelte definitive, soprattutto per Thiago Motta, che guarda, osserva, studia, valuta e alla fine decide. A seconda delle risposte che vede quotidianamente sul campo, pensando all'avversario, al momento e a tutti i fattori che ruotano attorno ad una partita.

Juventus-Inter, Vlahovic spera



Il minutaggio di Vlahovic da quando è arrivato Kolo Muani

Napoli-Juventus: 8 minuti

Juventus-Empoli: 25 minuti

Como-Juventus: 0 minuti

Juventus-PSV: 13 minuti

I numeri di Vlahovic con l'Inter



Da Conceicao a Mbangula: come cambia la Juve contro l'Inter

Ecco, le risposte da parte di Vlahovic sono state positive nell'ultimo periodo. Prima di tutto quelle che arrivano dall'atteggiamento del giocatore.Non ha dato, almeno esternamente, segni di nervosismo, pur non potendo essere contento per essersi ritrovato da titolare inamovibile a seconda scelta. Thiago Motta lo ha elogiato in tutte le ultime volte che si è presentato ai microfoni. Delle carezze che in parte sono un modo per tenere il giocatore "dentro" il progetto e mostrargli fiducia. Fiducia che poi ovviamente dovrà essere dimostrata con le scelte concrete, come quella di dargli più spazio rispetto alle ultime gare. E sarà così contro l'Inter?Se contro il PSV non c'era stato ballottaggio tra Kolo Muani e Vlahovic, contro l'Inter gli scenari sono apertiThiago è contento di come è entrato in Champions e in generale di come sta reagendo a questo periodo inusuale per lui. Domenica c'è l'Inter, mercoledì il ritorno con il PSV in Olanda; in pochi giorni la Juventus si gioca tanto e Motta ha a disposizione tante soluzioni. E' il momento in cui può sfruttare tutta la rosa e il potenziale offensivo. Valutazioni in corso, per Vlahovic e non solo.Vlahovic ha già segnato contro l'Inter all'Allianz Stadium nell'1-1 della passata stagione. E anche quest'anno ha già fatto male ai nerazzurri con il goal a San Siro, il primo in quello stadio, dove si è sbloccato. Per il centravanti serbo quindi ricordi positivi, almeno ultimamente contro i nerazzurri. E l'Inter potrebbe essere l'occasione per svoltare la sua stagione. In generale per il serbo tra Juve e Fiorentina 10 sfide contro l'Inter con quattro reti realizzate.Nelle valutazioni che Thiago Motta sta facendo e farà da qui a domenica, ci sono anche quelle sugli esterni d'attacco, dove l'abbondanza non manca, anzi. Mbangula si è meritato una nuova chance dal primo minuto e al suo posto potrebbe fargli spazio Nico Gonzalez. Da capire anche la scelta su Kenan Yildiz, che però si candida per essere confermato, ma a destra, dove fino ad ora ha sempre convinto. E Conceicao? Anche il portoghese spera in una maglia da titolare dopo l'assist. Spazio per tutti però non c'è.