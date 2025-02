Gazzetta - Vlahovic a un bivio, tra campo e rinnovo: a marzo l'incontro decisivo con la Juventus

Getty Images

Cosa succede tra Vlahovic e la Juventus?

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'incontro fra lae il suo entourage previsto a mercato invernale chiuso è stato posticipato alla sosta di marzo, quando il serbo dovrà sciogliere definitivamente le riserve sul rinnovo : da ciò che filtra l'idea è quella di arrivare alla naturale scadenza del contratto fissata tra un anno e mezzo, per cercare di spuntare un ingaggio simile all'attuale, cosa che però non ha mai detto espressamente al club che infatti vuole chiarezza.

Per Dusan, insomma, in questa fase c'è da gestire innanzitutto il rapporto con la Juve. Perché nel frattempo ha perso il posto da titolare, e anche questo potrebbe avere un peso nella sua decisione finale, in quanto Madama avrà ancora meno interesse a mandare in campo uno che a giugno finirà sul mercato. Perciò la scelta di non accettare un prolungamento al ribasso potrebbe rilevarsi un boomerang, perché meno gioca più si svaluta: un problema per la Juventus, che potrebbe far fatica a trovare acquirenti, ma anche per lo stesso attaccante, che rischia di doversi ridimensionare. Difficile, comunque, ipotizzare uno scenario diverso dall'addio in estate: con la sua cessione alla Continassa si potrà finanziare l'acquisto di una nuova punta, che potrebbe essere proprio Randal Kolo Muani