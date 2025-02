Vlahovic, il grido più forte nel momento più difficile: la Juventus ha (ancora) il suo numero 9

AFP or Licensors

. C'è ancora, c'è sempre stato, anche quandonon ha esitato a lasciarlo in panchina per dare spazio al nuovo arrivato, scatenando inevitabilmente le voci di mercato (e non solo…). La risposta del serbo - un goal pesante al 90', per chiudere definitivamente una partita che anche sul 2-1 era rimasta aperta - è un concentrato di forza, di rabbia, quella che lo stesso tecnico bianconero ha detto che il suo numero 9 ha in corpo dopo un periodo non semplice, che per la prima volta lo ha visto diventare una riserva di lusso.

La situazione di Vlahovic alla Juventus

Normalissimo che fosse così, conoscendo Dusan. Anzi, sarebbe stato strano il contrario, ovvero notare un Vlahovic sereno nello stare in panchina come un "secondo" qualsiasi, proprio lui che nella prima parte di stagione, da unico centravanti disponibile in rosa, è stato assolutamente imprescindibile per la Juventus. Juventus che - nonostante tutto, oltre le parole e le critiche, a volte oggettivamente di troppo - il classe 2000 ha trascinato a suon di goal, 13 con quello di oggi in 28 presenze complessive, con due assist a completare il quadro.. Ma del Vlahovic migliore, quello desideroso di caricarsi la Juve sulle spalle e dimostrare al mondo tutto il suo valore, quello che a volte, quando a prevalere sono la frenesia e il nervosismo, forse è lui stesso a dimenticare. Una risposta importante per il serbo, che ha dedicato il suo goal ai tifosi e, tra le altre cose, ha urlato al mondo bianconero che no, non c'è solo Kolo Muani.