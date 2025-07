Vlahovic è tornato alla Continassa: come lo gestirà la Juventus

Juventus, Vlahovic è tornato

Se probabilmente il più atteso alla Continassa nel primo giorno di raduno èquello che più rumore è senza dubbioL'attaccante serbo ha risposto infatti regolarmente alla convocazione della Juventus, che ha fissato per oggi, giovedì 24 luglio, l'inizio della preparazione estiva.mezz'ora prima di quando la squadra si sarebbe dovuta ritrovare. Un'entrata veloce, in macchina, senza fermarsi con i tifosi presenti , ma lo stesso hanno fatto tutti gli altri giocatori arrivati. Silenzio totale di chi era presente ai cancelli della Continassa; il nome di Vlahovic neanche pronunciato, come invece è stato per altri giocatori (Yildiz e Bremer su tutti). Probabilmente sarebbe stato sorprendente il contrario, vista la situazione che si è creata e la rottura che c'è tra il mondo Juventus in generale e Vlahovic.

La gestione di Vlahovic: si allenerà con la squadra?

da parte della dirigenza bianconera anche se il dubbio ad un certo punto era venuto. No, Damien Comolli ha preso una strada decisamente differente da quella di Cristiano Giuntoli, che l'estate scorsa, con la condivisione di Thiago Motta, aveva creato il gruppo degli "emarginati", o più semplicemente quelli che la Juventus non voleva tenere in rosa. Per capirsi,La motivazione è chiara,Il tempo dirà l'efficacia di questa strategia, che si basa quindi sul dialogo tra le parti. Adesso che Vlahovic è tornato a Torino, sarà più facile portare avanti la discussione. La presenza dell'attaccante con il gruppo non cambia infatti la volontà del club di separarsi da Dusan e farlo il prima possibile.Vlahovic prosegue la sua estate tormentata ma da oggi lo farà da "dentro" la Juventus, almeno fisicamente. Come affronterà questi primi giorni da separato in casa? Magari avrà voglia di dimostrare, ma non sarà qualche allenamento fatto bene eventualmente a spostare la prospettiva di Igor Tudor e soprattutto del club.