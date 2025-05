Vlahovic, 70 giorni senza goal: cosa è cambiato in campo e nei rapporti

Vlahovic non segna da oltre due mesi: cosa è cambiato da Thiago a Tudor?

Lanon vince in trasferta dal 23 febbraio; i bianconeri giocarono a Cagliari e ottennero il successo per 1-0 con il goal di, schierato titolare dopo diverse panchine. E da quel momento, non solo la squadra è uscita sempre - o quasi - con le ossa rotte dalle trasferte, conquistando un solo punto in tre gare tra Fiorentina, Roma e Parma ma in più il centravanti serbo non ha più segnato.Non può essere solo una coincidenza e questo fa capire comunque come nonostante tutto,In parte è inevitabile che sia così visto che è tornato ad essere il centravanti titolare della squadra da quando è arrivato Tudor e senza i goal dell'attaccante, vincere, soprattutto lontano da casa, diventa più complicato. A Bologna, Dusan, si è dato una piccola chance di sbloccarsi. PMa anche perché l'impegno della Juve è tutt'altro che semplice. Ma cos'è cambiato per Vlahovic e attorno a lui in questo lungo periodo di digiuno?

Incontro Juventus-Vlahovic di nuovo rimandato

Paradossalmente, pensando solo al presente e lasciando stare per un attimo i discorsi sul futuro,Questo perché l'addio di Thiago Motta e l'arrivo di Tudor al suo posto ha decisamente rimesso il serbo al centro di questa stagione. Con Motta, Vlahovic si era ormai rassegnato a vivere la seconda parte del campionato da comprimario, accettando di essere sempre di più come un corpo estraneo.confrontandosi spesso con il tecnico in queste settimane, cosa che invece non succedeva prima.Non a caso il termine usato è stato "regalata" in riferimento alla maglia da titolare, che Dusan di fatto non si è conquistato sul campo, dove purtroppo per lui e la Juventus è cambiato davvero poco rispetto agli ultimi mesi con Thiago Motta.Così com. Si, certo, Tudor avrebbe piacere ad averlo anche la prossima stagione ma la situazione è molto più grande di un'eventuale volontà dell'allenatore croato, che comunque è tutt'altro che certo di essere confermato. Dall'inizio di questa stagione si parla dell'incontro tra l'entourage di Vlahovic e la dirigenza bianconeraForse, perché in fondo, la situazione è abbastanza chiara a tutte le parti.. Con quel contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio troppo elevato, non sarà così facile far quadrare tutto, ma la strada è tracciata.