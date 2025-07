Vlahovic-Juventus, fissato l'incontro tra Comolli e l'agente: e i rapporti...

Vlahovic-Juventus, gli aggiornamenti

Sta per iniziare la stagione 2025/2026 della Juventus; che il 24 luglio si ritrova alla Continassa. Entro quel giorno, riferisce La Stampa, ci sarà il vertice che ancora non è andato in scena tra il dg. Un incontro in cui giocare una volta per tutte a carte scoperte dopo contatti delle scorse settimane in cui è emersa anche la possibilità di una risoluzione di contratto, che la Juve vorrebbe scongiurare in ogni modo.Sia la Juventus che Vlahovic però sanno che non potranno rimanere insieme un'altra stagione da separati in casa e per questo, i rapporti sono comunque rimasti distesi, si legge sul quotidiano, con Ristic che ha approfondito ogni opzione che prima veniva quasi scartata sul nascere, ascoltando di nuovo il progetto del Fenerbahce di José Mourinho, registrando l’interesse dell’Inter in caso di colpo a parametro zero, cercando senza troppo successo delle vie d’uscite in

Premier, e soprattutto, aggiunge La Stampa, prendendo atto della volontà del Milan di puntare su Vlahovic nel caso in cui le condizioni economiche si riveleranno sostenibili a cominciare da un ingaggio che non può essere superiore ai 6 milioni. Si avvicina quindi il momento della resa dei conti sul fronte Vlahovic.