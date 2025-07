Vlahovic-Juventus, nuovo contatto in settimana: si studia la 'exit strategy'

Vlahovic-Juve, obiettivo 'exit strategy'

Il tema è indubbiamente tra i più caldi del momento, se non il più scottante in assoluto, anche perché da quello che sarà l'esito finale dipende molto della generale strategia di mercato della Juventus . Damien Comolli sa bene di dover accelerare sul fronte, motivo per cui nei prossimi giorni è previsto un contatto - da capire se telefonico o di persona - con il suo agente, finalizzato a chiarire una volta per tutte la posizione del club e dunque a invitare l'attaccante serbo a cercarsi una nuova squadra.

Il sondaggio dell'Al-Hilal e la posizione del Milan

In poche parole, si proverà a impostare unadefinitiva, ovvero a trovare un punto di incontro condiviso fra i desideri del giocatore - al momento fermo nella propria intransigenza di non voler rinnovare con i bianconeri per spalmare l'ingaggio ma allo stesso tempo di non accontentarsi di una destinazione qualsiasi, mantenendo peraltro le condizioni contrattuali di oggi - e l'intenzione della Juve di salutarlo senza particolari scossoni, liberandosi del suo elevato stipendio e facendo rapidamente spazio al suo sostituto.È delle scorse ore, intanto, l'indiscrezione di un nuovo sondaggio dell' per Vlahovic, individuato come alternativa a Victor Osimhen (obiettivo anche della Juventus) ma finora poco convinto dell'ipotesi di un trasferimento in Arabia. Una maxi offerta, ora, potrebbe pure farlo vacillare, a meno che nel frattempo non si registrino sviluppi di rilievo sul fronte Milan : il classe 2000, infatti, non è un'idea come tante altre per, in quanto ci sono già stati alcuni contatti a cui Dusan ha risposto positivamente. I rossoneri al momento non sembrano intenzionati ad affondare il colpo, sapendo che più tempo passerà più si abbasseranno le richieste della Juventus, che magari potrebbe addirittura contribuire al pagamento di una parte dell'ingaggio oppure offrire a Vlahovic una buonuscita.Non necessariamente, dunque, la situazione si sbloccherà nei prossimi giorni, nel pieno di una settimana che si preannuncia molto calda sul fronte mercato . Di certo, però, l'incontro con l'agente del giocatore aiuterà tutti a fare chiarezza, a mettere alcuni punti fermi su una vicenda che tutti hanno interesse a risolvere al più presto, e soprattutto alle migliori condizioni possibili per tutte le parti in causa.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui