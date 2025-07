Tuttosport - La Juventus non va allo scontro frontale con Vlahovic: la decisione e i motivi

Dusanè in vacanza, come il resto dei suoi compagni, in attesa di capire cosa succederà nel suo futuro. Non è la prima estate che l'attaccante serbo si trova senza certezze. Era già capitato due anni fa, quando si era aperto lo scenario di uno scambio con il Chelsea che includesse Romelu Lukaku. Niente da fare però, perché far quadrare tutto era complicato.Vlahovic così è rimasto a Torino per altri due anni.fino ad arrivare alla situazione di oggi, dove pensare di proseguire ancora insieme è utopistico per mille ragioni. Mancano sette giorni a quandoUn periodo che servirà alla Juventus per proseguire le trattative in corso in entrata ed in uscita ma che non basterà per risolvere il caso Vlahovic.

Vlahovic si allenerà con la squadra

Il 24 luglio, quando si riapriranno i cancelli della Continassa, Vlahovic sarà con ogni probabilità ancora un giocatore della Juventus. E quindi come si muoverà il club? Come riferisce Tuttosport,svalutandolo ancora di più e irrigidendo ulteriormente la posizione del giocatore e del suo entourage. Niente "campo B" quindi per il serbo, questa dovrebbe essere la decisione della Juve, in controtendenza con quanto successo l'estate scorsa ad esempio con un altro "big" come Federico Chiesa (e molti altri).A Torino cercano la soluzione migliore per superare la questione e di (cifra che permetterebbe alla Juventus di scongiurare l’ipotesi di una dolorosa minusvalenza), aggiunge il quotidiano,Vlahovic avrebbe accettato questo scenario, a patto che il club in questione possa garantirgli un palcoscenico ambizioso e che quindi escluderebbe proposte da Turchia o Arabia Saudita.