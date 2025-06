I '40 milioni' di Vlahovic mettono in stand by la Juventus: adesso il vero confronto con Comolli

Alla Continassaha ritrovato alcuni dei Nazionali che erano impegnati, tra cui qualche big comeNon ancora Kenan Yildiz, che per questioni logistiche si aggregherà alla squadra solamente negli Stati Uniti ma neanche, che invece partirà regolarmente sabato insieme ai compagni. Il centravanti serbo ha giocato tutte e due le partite con la Serbia ma di lui si è parlato soprattutto dopo la conferenza stampa diIl nuovo direttore generale della Juventus infatti ha risposto alla domanda sul futuro del serbo perché d'altronde è questo uno dei primi grandi temi che il dirigente bianconero dovrà affrontare.

Vlahovic "blocca" il mercato della Juventus?

Vlahovic-Juventus: le ultime sul futuro

una cifra enorme, nettamente superiore a quella di qualsiasi altro giocatore della rosa. E sono proprio questi cosi che hanno messo un muro tra le parti e che soprattutto da tempo hanno tracciato la strada verso l'addio di Vlahovic. Non solo però, perché ovviamente,Per intenderci, il colpo alla Gyokeres o alla Osimhen passa da definire il futuro di Vlahovic, quindi la sua partenza.Ecco perché da questo punto di vista. Anche perché l'italiano non "bloccava" il mercato bianconero come invece lo farebbe almeno in parte Vlahovic. Non è un caso quindi se Comolli ha già avuto modo di parlare con il giocatore: "Ho parlato con Dusan la settimana scorsa. Il giocatore dovrebbe tornare a breve e. Un primo confronto c'è stato quindi ma più per presentarsi e conoscersi.. L'altro scenario oltre alla separazione è quello del rinnovo di contratto perché se c'è una cosa certa è che Vlahovic non potrà rimanere con il contratto in scadenza a giugno e quindi con la libertà di firmare a zero già da febbraio. Rinnovo che al momento rimane molto complicato anche con la nuova dirigenza perché tutto passa comunque da un grosso passo in avanti di Vlahovic verso il club. Dusan dovrebbe essere disposto ad abbassare in maniera considerevole l'attuale ingaggio da 12 milioni. Il tempo scorre e Comolli vuole avere il quadro della situazione chiaro per agire di conseguenza.