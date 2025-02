La serata di Vlahovic: gli sguardi, l'esultanza e la critica a Gatti: 'Non lo capisco'

Marco Luzzani

A Como è come se si fossero giocate due partite, quella in campo, che ha visto lavincere 2-1. E quella in panchina, con un protagonista assoluto, Dusanche era inevitabilmente il giocatore con più riflettori puntati addosso, più di tanti che sono scesi in campo. E ogni minuto che passava, con l'avvicinarsi del triplice fischio e la Juve in difficoltà, cresceva l'attenzione sul "caso" Vlahovic. Il minuto chiave è il 75, quando

Como-Juventus, la serata di Vlahovic

Vlahovic va negli spogliatoi prima della fine ma solo per qualche istante, poi torna in panchina. Nessun gesto quindi contro la scelta dell'allenatore, che lo elogia ai microfoni per l'atteggiamento che ha sottolineando come sia stato il primo ad andare ad esultare conE senza dubbio l'atteggiamento del serbo è impeccabile da questo punto di vista. Passano in secondo piano anche quelli sguardi dove appare cupo durante la partita e poco sereno. Anzi,E lo dimostrano le parole rivolte a Perin, il cui labiale è stato ricostruito da DAZN:...palla lunga e lui guarda la palla, cosa fai? Guarda la palla, metti il corpo, altrimenti diventa giallo". Una critica al suo compagno nonché grande amico, con cui ha passato anche le vacanze insieme in passato. Al di là del merito della questione, è un atteggiamento che va preso positivamente perché vuol dire che non si sta estraniando dal gruppo, anzi, è presente, come può, quindi non in campo, per ora.