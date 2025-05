Vlahovic-Juventus, si gioca a carte scoperte: la verità sulle offerte e da quanto partono i bianconeri

Non c'è più ragione di tenere la polvere sotto il tappeto, almeno tra la cui distanza in questi mesi si è accentuata sempre di più fino ad arrivare al punto che la permanenza del serbo a Torino è lo scenario meno probabile e che sorprenderebbe tutti.la prossima stagione entrerebbe quindi nell'ultimo anno prima della scadenza e arriverebbe a percepire 12 milioni di euro netti. Giusto usare il condizionale perché appuntosia per una questione strettamente economica (pesa a bilancio un'enormità), sia perché anche a livello puramente sportivo, Dusan non ha dato le risposte che ci si aspettava, o per lo meno non quelle di chi ha per distacco lo stipendio più alto della rosa.

Vlahovic-Juventus, la situazione



Nessuna offerta alla Juventus

Adesso peròconsapevoli che non potranno neanche avvicinarsi alla cifra per cui l'avevano acquistato ma semmaiDifficile immaginare in Europa, soprattutto tra le squadre di alto livello, un club disposto ad offrire cifre simili a quelle che il giocatore percepisce a Torino. Per quanto riguarda le possibili richieste della JuveMa chi si potrebbe fare avanti per Vlahovic? In questi giorni sono riemerse le voci sullche già in passato lo avrebbe voluto, e ci sono stati accostamenti al Fenerbahce. In realtà perSi registrano più che altro movimenti legati agli intermediari, che cercano di capire nel dettaglio la situazione del giocatore e la strada per arrivarci.Insomma, la partita è a parte scoperte ma è appena iniziata. A Torino non si vorrà arrivare a tempistiche come quelle per Federico Chiesa, ceduto negli ultimissimi giorni di mercato. A differenza dell'italiano però, Vlahovic guadagnerà più del doppio. Non è da escludere quindi anche che la stessa Juve andrà incontro al giocatore, anche economicamente per facilitare l'addio.