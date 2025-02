Il 'cambiamento' di Vlahovic: dall'esultanza alle parole. E con Motta un 'rapporto straordinario'

Il goal cambia tutto per un attaccante, a maggior ragione per un attaccante come Dusan. È un po' l'equivalente della vittoria per la Juventus. Sei fai i tre punti, tutto prende un'altra piega, tutto ha un sapore differente e i problemi possono diventare l'occasione per crescere, essere più forti. Per Vlahovic a Cagliari, non c'è stata solo la rete decisiva. Ma al di là del campo e delle questioni strettamente calcistiche, è in generale che", almeno dal punto di vista mentale, aspetto dove da sempre si attendevano degli step in avanti da parte del centravanti serbo.

I segnali di Vlahovic: come sta vivendo la situazione alla Juventus

Rapporto Thiago Motta-Vlahovic

In queste settimane di esclusioni consecutive di segnali ce ne sono stati diversi: da essere il primo ad andare ad esultare all'incoraggiamento continuo ai compagni e anche i segni di "frustrazione" quando le cose non sono andate bene. Piccoli aspetti che però hanno evidenziato come Vlahovic non si sia fatto da parte, non abbia reagito alle panchine mettendo il broncio. A Cagliari è arrivato l'ulteriore messaggio in questo senso. Che non è nel gesto tecnico con cui ha segnato ma nell'esultanza post goal, ad esempio.anche se il contesto e il periodo forse lo "giustificava" più di altre volte ad assumere un certo tipo di atteggiamento. E' qui che si vede la crescita di un giocatore che da questo punto di vista era troppe volte mancato.Ci sono poi le parole del giocatore a confermare il "nuovo" approccio a ciò che gli capita attorno e che lo riguarda direttamente.sono un professionista, mi metto a disposizione della squadra. Non mi pesa. Quando ho l'opportunità, quando entro a gara in corso posso fare il massimo, ci si aspetta tanto da me. Lo faccio con serenità". Non a caso Vlahovic ha ripetuto la parola "serenità" che questa volta non sembra solo così, tanto per dire. Come se si fosse messo l'anima in pace, consapevole che il suo status alla Juve è cambiato e forse non ha più nulla da perdere nell'esperienza in bianconero, considerando che ha toccato il punto più basso (almeno a livello di minutaggio). Smolto in questo periodo, esaltandone l'atteggiamento "fantastico". Un modo per tenerlo sul pezzo nonostante le scelte del tecnico ma non solo. Motta ha ripetuto il concetto anche dopo Cagliari-Juventus e in questo caso non c'erano bisogno di "carezze" visto che Dusan ha giocato tutta la partita ed ha segnato. Evidentemente lo pensa davvero il tecnico, che ha utilizzato la parola "straordinario" nel definire il rapporto che lo lega al giocatore. Parole certo, ma anche qualche "fatto", adesso.