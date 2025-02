L'urlo di Dusan Vlahovic: non dimentichiamoci di lui, il riscatto è doppio

2025 Getty Images

Cagliari-Juventus: il commento su Vlahovic

Pesano questi tre punti per la, pesano tantissimo. Perché l'eliminazione in Champions è ancora freschissima, e perché i risultati del week end avevano dato ai bianconeri la chance di allungare su tutte le rivali per il quarto posto, che adesso è in mano alla squadra di Thiago Motta. Ecco perché di conseguenza pesa come pochi altri goal in stagione, la rete di Dusan Vlahovic. La Juventus ha reagito e per farlo è stato necessario il giocatore che più di tutti aveva la necessità di reagire.

Non partiva titolare in campionato dall'ultima partita del 2024, contro la Fiorentina. Aveva già segnato nel nuovo anno, si, contro l'Empoli. Ma questo goal ha un valore davvero diverso. Nessun tap-in, nessun goal che "faceva chiunque". No, la rete, Vlahovic se l'è creata tutta lui, con l'intelligenza di capire l'errore del difensore. Ma soprattutto con la cattiveria di andare a prendersi quel pallone e poi con la lucidità di saltare il portiere e spingere in rete un pallone che sembrava non superare mai la linea. Una frazione di secondo in cui Dusan avrà magari pensato "eccoci, va di nuovo male". E invece è finita bene, per il serbo e soprattutto per la Juve.Oltre al goal, Vlahovic è sembrato rigenerato, soprattutto nel primo tempo. Cercato più di quanto quasi sempre fatto in stagione, in zone di campo anche diverse dalle solite. Sicuramente era quello più fresco di tutti visto il poco minutaggio nelle ultime settimane. Non è stata comunque una serata perfetta per il numero 9, che è andato vicino alla doppietta ma non è riuscito a regalare un finale di match più sereno alla squadra.Per Vlahovic il riscatto è doppio. Quello più importante, in chiave Juve. Dusan da quando è arrivato Kolo Muani ed è diventato da imprescindibile a una riserva, non ha aperto bocca, non si è lamentato, anzi. E' sempre sembrato mentalmente dentro la squadra e dentro questa stagione, che magari potrà anche essere la sua ultima in bianconero, ma non per questo deve per forza andare in un certo modo. E poi c'è stato il riscatto più personale, quello con Mina, che all'andata lo aveva fermato (e preso in giro), quasi beffeggiato. Il goal arriva proprio con una giocata sul difensore colombiano, bruciandolo in velocità.E bravo Dusan, che non è stato e a questo punto non sarà probabilmente mai (almeno alla Juve), quello che tutti credevano all'inizio. Ma non è sicuramente quello che è stato fatto passare in quest'ultimo periodo. Thiago Motta e la Juventus non possono dimenticarsi di lui, non fino a quando sarà a Torino.