Tuttosport - Vlahovic-Juventus, c'è l'accordo sulla buonuscita: cosa succede ora

La sua situazione sta (ancora) bloccando il mercato, tenendo il dg Damien Comolli sotto scacco e con le spalle al muro, impossibilitato a muoversi come vorrebbe.continua ad essere un problema per la Juventus , che nelle prossime ore, come da programmi, tornerà alla carica con l'agente Darko Ristic - molto probabilmente con un incontro di persona - per cercare di trovare finalmente una soluzione che possa accontentare tutti. Con il procuratore, come spiega Tuttosport, in realtà è già stato trovato: si parla di 10 milioni di euro totali, ma comunque manca ancora l'offerta giusta, quei 25 milioni (almeno) che nessuno ad oggi sembra disposto a sborsare.

Vlahovic-Juventus, le ultime

Gli altri esuberi

Nemmeno il, del quale comunque anche nelle scorse ore è stato confermato l'interesse , insieme alla più furba delle intenzioni: aspettare ancora un po', magari un mese intero, e poi sfruttare quel momento in cui i bianconeri saranno praticamente costretti a cedere il classe 2000, a qualsiasi condizione (o quasi). Il gioco e il rapporto tra le parti potrebbero evitare lo smacco definitivo, ragione per cui la priorità è mantenere più che distesi i rapporti con l'entourage del serbo: andargli incontro il più possibile ma anche fissare un limite entro cui non si può andare, tipo presentarsi con una proposta al ribasso negli ultimi giorni di mercato.Intanto, comunque, Vlahovic non è di certo l'unico pensiero che sta tenendo occupata la testa di Comolli e colleghi. Dopo il trasferimento al Werder Brema di Samuel Mbangula (per cui oggi arriverà la firma), nei prossimi sette giorni sarà prioritario per la Juventus chiudere le cessioni di altri esuberi, a cominciare da Arthur e Tiago Djalò (per quest'ultimo sarà addio a titolo definitivo), per poi passare a Douglas Luiz, ambito in Inghilterra, e Nico Gonzalez, per il quale risuonano sirene dall'Arabia ma anche dall'Atletico Madrid, dove è in uscita quel Nahuel Molina che piace tanto ai bianconeri.





