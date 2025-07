Repubblica - Vlahovic chiede una ricca buonuscita alla Juventus: Inzaghi lo ha chiamato

Redazione Calciomercato

La buonuscita chiesta da Vlahovic per andarsene dalla Juventus



Inzaghi chiama Vlahovic

Passano i giorni ma non cambiano le posizioni dellail centravanti serbo non fa sconti al club bianconero e la Juve non ne fa a Vlahovic. E' un muro contro muro che prosegue e crea forte tensione tra le parti, considerando che in gioco c'è tanto, per entrambi.a; dopo gli alti e bassi a Torino deve rilanciarsi ad un certo livello e non può sbagliare la prossima mossa. La Juventus è condizionata pesantemente dal costo annuo del serbo e senza il suo addio non può muoversi sul mercato come vorrebbe.La situazione è da definire ma piuttosto chiara; Vlahovic ha il contratto in scadenza tra meno di un anno e(8 milioni l’anno) e anche la proposta del Milan, che non avrebbe problemi a pagare il cartellino investendo circa 20 milioni, non lo aggrada visto che si aggira sui 6 milioni all'anno. Sono previsti dei nuovi contatti tra l'entourage dell'attaccante e il club ma le premesse non lasciano ben sperare.I suoi manager, i fratelli Ristic, come riferisce Repubblica,. Richiesta a cui seguirà un rifiuto della Juventus, anche perché la nuova dirigenza bianconera ha dato una stretta alle commissioni agli agenti e non è intenzionata ad accettare uno scenario simile.Come detto, sull'attaccante c'è ancora il Milan; Allegri ha dribblato le domande ma non è un mistero che gradirebbe tornare a lavorare con lui ed ha confermato l'ottimo rapporto che c'è. Il Fenerbahce invece è ormai una pista tramontata perché dopo il no del serbo il club turco ha virato ed ha già annunciato Jhon Durán mentre resta da monitorare la pista Arabia Saudita, con l'Al Hilal diche invece ha aperto al ritorno in Turchia, al Galatasaray.