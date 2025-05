Gazzetta - Vlahovic resta in dubbio per Bologna-Juventus: si confronterà con Tudor

Vlahovic resta in dubbio per Bologna-Juventus

Lasi appresta ad affrontare ilnon senza problemi tra squalifiche e infortuni che priverannodi diversi giocatori importanti per quella che è a tutti gli effetti una sfida decisiva. Oltre aespulso e fuori per le prossime due partite, sono indisponibili Lloyd Kelly, Federico Gatti eQuest'ultimo non ha ancora superato l'infiammazione al tendine che lo sta tenendo ai box da ormai due settimane. L'unica buona notizia arrivata dalla Continassa negli ultimi giorni è per Dusan Vlahovic, che è tornato ad allenarsi in gruppo. L'attaccante serbo, out con il Monza per un problema muscolare alla coscia destra accusato con il Parma, giovedì aveva iniziato a lavorare parzialmente con il gruppo mentre nella giornata di ieri ha svolto l'intera seduta con la squadra, sintomo che sta meglio. In ogni caso, a Bolognache si è sbloccato nell'ultima partita e vuole davvero riprendersi la Juventus come aveva fatto appena arrivato a Torino.Vlahovic, come riferisce la Gazzetta dello Sport, nonostante si sia allenato in gruppo, resterebbe ancora in dubbio per Bologna-Juventus.. Il tecnico croato alle 14 si presenterà in conferenza stampa alla vigilia del match e potrà dare i dettagli sulle condizioni del serbo e la sua presenza a Bologna.