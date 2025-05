L’Arsenal vuole Dusan Vlahovic: la Juventus fissa il prezzo

Vlahovic Juve, prezzo fissato

L’ultima partita di campionato contro ilnon sarà solo decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League, ma rappresenterà con ogni probabilità anche l’addio di Dusan Vlahovic alla maglia della Juventus Come riportato da calciomercato.com, il centravanti serbo è intenzionato a voltare pagina dopo due stagioni complesse in bianconero e affida al suo agente di fiducia, Darko, il compito di trovargli la miglior sistemazione possibile sul mercato.Vlahovic, che ha ancora un contratto con la Juventus fino al giugno 2026, ha espresso chiaramente la sua preferenza: vuole la Premier League. È convinto che il calcio inglese, fisico e ad alto ritmo, possa valorizzare al meglio le sue qualità, aiutandolo a ritrovare quella continuità sotto porta che a Torino si è vista solo a tratti. Il club bianconero, dal canto suo, è disposto ad ascoltare offerte, una cifra che potrebbe garantire una plusvalenza importante nel quadro delle strategie di rifondazione.

Dove può andare Vlahovic

In Inghilterra, diversi club seguono da vicino l’evolversi della situazione. In particolare, secondo calciomercato.com, il nome diè finito anche nella short list. Il club londinese, impegnato nella ricerca di un attaccante centrale da almeno 20 gol a stagione, ha Rodrigo come priorità, seguito da Gyokeres e Sesko.Tuttavia, Vlahovic rappresenta un’opzione concreta, soprattutto se le trattative per gli altri obiettivi dovessero complicarsi. Il serbo, dal canto suo, si trasferirebbe con entusiasmo nel nord di Londra per mettersi a disposizione di MikelAttenzione anche al, che potrebbe muoversi su Vlahovic nel caso in cui decidesse di cedere Alexander Isak. Il club bianconero, consapevole del valore del suo numero nove, spera in una sfida tra club inglesi per far lievitare il prezzo.